しし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月19日〜1月25日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。
サービス精神を発揮して。
空気が読める1週間です。
場の流れ、人の気持ちがピンときて、自然に協力ができるはず。気が利く、分かっているとあなたのサポートが喜ばれるでしょう。自分のためにアクションを起こすよりも、周りに合わせていくイメージで過ごして。面白い企画に誘われたり、スペシャルな情報をもらえたり、ラッキーな展開がありそうです。
オフは、社交優先で。ただ、最後まで付き合わずに、最後は1人の時間を持ってみるとよさそう。いいひらめきがあったり、抜かりなくアフターケアができたりするはず。
愛は、水入らずで。ペアの品は絆を強化。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）共存共栄がテーマ。
