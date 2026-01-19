【今週の運勢】2026年1月第4週の「しし座（獅子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

共存共栄がテーマ。
サービス精神を発揮して。

空気が読める1週間です。

場の流れ、人の気持ちがピンときて、自然に協力ができるはず。気が利く、分かっているとあなたのサポートが喜ばれるでしょう。自分のためにアクションを起こすよりも、周りに合わせていくイメージで過ごして。面白い企画に誘われたり、スペシャルな情報をもらえたり、ラッキーな展開がありそうです。

オフは、社交優先で。ただ、最後まで付き合わずに、最後は1人の時間を持ってみるとよさそう。いいひらめきがあったり、抜かりなくアフターケアができたりするはず。

愛は、水入らずで。ペアの品は絆を強化。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)