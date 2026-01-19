かに座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月19日〜1月25日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。
新スタートを切って。
運気の変わり目が近づいています。
最近、やけに昔のことを思い出す機会が多いのでは？ 「あの時、ああしていたら」「あの人についていけば」など、“たられば”が止まらないでしょう。でも、あなたももうお気付きのように、その都度、最善を尽くしてきたから今があるのです。
選ばなかった可能性は、ここで選別を。どうしても諦めがつかないなら、今さらと言わずに再挑戦を。あなたさえ本気になれば、勝機が巡ってきます。
社交は、去る者追わず、来る者拒まずで。オフこそ、規則正しく。早起きが運を底上げします。
愛は、正直に向き合って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）過去との決別がテーマ。
新スタートを切って。
運気の変わり目が近づいています。
最近、やけに昔のことを思い出す機会が多いのでは？ 「あの時、ああしていたら」「あの人についていけば」など、“たられば”が止まらないでしょう。でも、あなたももうお気付きのように、その都度、最善を尽くしてきたから今があるのです。
選ばなかった可能性は、ここで選別を。どうしても諦めがつかないなら、今さらと言わずに再挑戦を。あなたさえ本気になれば、勝機が巡ってきます。
社交は、去る者追わず、来る者拒まずで。オフこそ、規則正しく。早起きが運を底上げします。
愛は、正直に向き合って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)