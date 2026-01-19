ふたご座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月19日〜1月25日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。
納得のいく形へ。
違和感を覚えそう。
いつも通り、指示通りにやっているつもりでも、なんだかしっくりこないのです。やり直す手間や時間を惜しまずに、今週は正しい形を模索していきましょう。これまで何の疑問も抱かなかった作業のヌケや矛盾を見つけたり、合理化するアイデアが浮かんだりして、得られる物が多いでしょう。
社交は、タイミングがすべて。それほど親しくない相手でも、自然な流れで意外なほど打ち解けそう。逆に、メンバー重視で無理をして都合をつけても、期待外れになることも。なりゆきに任せましょう。
出会いは、体験ツアーに待っていそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）修正をかけて、
納得のいく形へ。
違和感を覚えそう。
いつも通り、指示通りにやっているつもりでも、なんだかしっくりこないのです。やり直す手間や時間を惜しまずに、今週は正しい形を模索していきましょう。これまで何の疑問も抱かなかった作業のヌケや矛盾を見つけたり、合理化するアイデアが浮かんだりして、得られる物が多いでしょう。
社交は、タイミングがすべて。それほど親しくない相手でも、自然な流れで意外なほど打ち解けそう。逆に、メンバー重視で無理をして都合をつけても、期待外れになることも。なりゆきに任せましょう。
出会いは、体験ツアーに待っていそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)