おうし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月19日〜1月25日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。
さらなる展開を。
達成モード。
物事が一段落し、完成へ向かっていきます。これまでの努力が実ったうれしさと手離れした開放感、そして、一抹の寂しさを感じるかも。緊張から解放されて抜け殻になる前に今のテンションのまま、続編を考えましょう。追加の企画、第2弾の提案など、ここで終わらせずに仕掛けるのです。ある程度、レールを敷いてしまえば、後は走るだけ。ゴールを少し先に設定しましょう。
社交は、気難しい人と接点ができそう。気に入られようとせずに、自然体でいるのがいいみたい。
デートは、寄席やお笑いライブへ。ストレス解消効果もバッチリ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）続きのススメ。
