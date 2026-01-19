【今週の運勢】2026年1月第4週の「おうし座（牡牛座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

続きのススメ。
さらなる展開を。

達成モード。

物事が一段落し、完成へ向かっていきます。これまでの努力が実ったうれしさと手離れした開放感、そして、一抹の寂しさを感じるかも。緊張から解放されて抜け殻になる前に今のテンションのまま、続編を考えましょう。追加の企画、第2弾の提案など、ここで終わらせずに仕掛けるのです。ある程度、レールを敷いてしまえば、後は走るだけ。ゴールを少し先に設定しましょう。

社交は、気難しい人と接点ができそう。気に入られようとせずに、自然体でいるのがいいみたい。

デートは、寄席やお笑いライブへ。ストレス解消効果もバッチリ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)