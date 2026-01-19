¿·ÌÚÍ¥»Ò¡õBLACKPINK ¥¸¥¹¤Î¸òÎ®¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡¡¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡Ö½÷¿À¤È½÷¿À¡×¡Ö´ãÊ¡¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¡¢1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñÈ¯4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×BLACKPINK¤ÎJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤È»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤¨¡©ÃÎ¤ê¹ç¤¤?!?!¡×¡ÖDior¤ÎÉ±¤¿¤Á¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡¡ËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦¿·ÌÚÍ¥»Ò¡õBLACKPINK ¥¸¥¹¤ÎÁ´¿È¥«¥Ã¥È
¢£¶¦¤Ë¡ÖDior¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥Ë¥Ã¥È¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¿·ÌÚ¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤¦¥¸¥¹¤¬¡¢ËË¤ò´ó¤»¹ç¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È2Ëç¡£
¡¡¸½ºß¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤ÎBLACKPINK¤Ï¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¡ÖBLACKPINK WORLD TOUR ¡ÒDEADLINE¡ä IN TOKYO¡×¤ò³«ºÅ¡£¿·ÌÚ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#blackpink¡×¡Ö#deadline¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ÌÚ¤È¥¸¥¹¤Ï¶¦¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDior¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ë¤Ï¡¢¡ÖDior½÷»Ò¤¿¤Á¡¼¡¼!!ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤Ï¤¢¤¢¤¢¡¢¡¢!!´ãÊ¡¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡Ö½÷¿À¤È½÷¿À¡×¤Ê¤É2¿Í¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°úÍÑ¡§¡Ö¿·ÌÚÍ¥»Ò¡×Instagram¡Ê@yuuuuukko_¡Ë
