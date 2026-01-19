JR山手線が「ポムポムプリン」だらけに！ 2．1までの期間限定でラッピング電車運行中
2026年にデビュー30周年を迎えたポムポムプリン。そんな記念すべきアニバーサリーイヤーの開幕を盛り上げるべく、1月17日（土）から2月1日（日）までの期間限定で、ポムポムプリンのデザインをあしらったJR山手線ラッピングトレインが運行中だ。毎日の通勤・通学など日常の移動時間に、ポムポムプリンがくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒しを届ける。
【写真】出会えたらラッキー！ 激カワなポムポムプリン車両内部の様子
■テーマは「むずかしいこと、しらんぷりん♪」
今回登場したラッピングトレインでは、車体のドア横にポムポムプリンのビジュアルをあしらうだけでなく、車内全体もポムポムプリン一色に。
運行車両は、山手線 E235系、1編成（11両）。アニバーサリーイヤーのキーメッセージ「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をテーマに、ポスター、アドストラップ（吊革広告） 、ドアガラスステッカーなどがポムポムプリンの特別デザイン仕様になり、トレインチャンネルではポムポムプリンの1日を描く約4分間の特別アニメーションを初公開する。
山手線ラッピングトレインの車体デザインは30周年を記念した描き下ろしイラストを使用。ポムポムプリンとかわいい仲間たち「チームプリン」が仲良くのんびり過ごす様子を描いている。
ポムポムプリンと一緒に「ぼーっとのんびり」できるやさしい癒しの空間を体感できるだろう。
