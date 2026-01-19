俳優の船越英一郎（65）が19日、都内で「2時間サスペンス THE MOVIE シリーズ」の製作発表に出席した。「第2弾ものすごいプレッシャーです」と自身が主演する映画の製作に臨む心境を口にした。

2時間サスペンスドラマ枠の地上波レギュラー放送消滅を受け、テレビ放送ではなく、映画という新たな舞台で復活させるプロジェクト。撮影の舞台には数々の名シーンを生んだ「崖」も登場する。

名取裕子（68）と友近（52）が第1弾「青池春香の事件チャンネル」（2月6日公開、監督白川士）の主演を務める。この日は完成披露上映会も行われた。名取は「2時間ドラマはずいぶん私も出させてもらって大好きだった。熱い思いで実現することができた。以前プロデューサーを務めていた人たちが企画を考えてくれるようになった。みんな育ったんだねと。親孝行な息子たちが考えてくれたようで、とてもうれしいです」としみじみと公開を喜んだ。

会見には製作が決まっている第2弾の主演を務める「2時間サスペンスの帝王」船越もゲストとして登壇した。「ほとんど話せません」としながらも、「刑事、警察関係のスペシャリストが難事件に挑む王道の本格サスペンス。第2弾はこちらをやらせていただくことになっております。刑事ドラマになることはお伝えできます。本格サスペンスを準備中でおります。お楽しみいただければと思います」と予告した。