ユージ、新車価格3000万円超『マイバッハ』納車報告に反響「どれだけお金あるんですか！」「夢がありますねー」
4児の父でタレントのユージ（38）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。新たな愛車が納車されたことを報告した。
【別カット】圧倒的貫禄とラグジュアリー感…ユージが公開した『GLS600マイバッハ』内外装全部見せ
ユージは、新たな愛車との2ショットを公開し、「GLS600マイバッハ納車されました」と報告。「YouTubeにもアップしましたので是非ご覧ください！」とし、後部座席でくつろぐ子どもたちの様子も公開した。ユージは同日までに自身のYouTubeも更新し、納車される様子などを公開。新たな愛車を細かく紹介している。
『GLS600マイバッハ』は、メルセデスのフラッグシップSUV『GLS』のAMGバージョンの『メルセデスAMG GLS63』をベースに『マイバッハ』ブランドで仕立て上げられたモデル。最新モデルは、公式サイトで新車価格3200万円超となっている。
この投稿に「めちゃくちゃカッコいいです」「最初一枚目の写真は、貫禄ありますね！」「どれだけお金あるんですか！」「超高級車とは聞いてましたが…夢がありますねー」「最近こーゆう人減ったから芸能人芸能人してて良いかも」などの声が上がっている。
