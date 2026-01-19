【北京＝照沼亮介】中国国家統計局は１９日、２０２５年の国内総生産（ＧＤＰ）の速報値が、物価変動の影響を除いた実質で前年比５・０％増だったと発表した。

伸び率は２４年から横ばいで、政府目標の「５・０％前後」は達成したものの、不動産不況の長期化やデフレ圧力の強まりで今後は成長鈍化の懸念が高まっている。

２５年１０〜１２月期のＧＤＰ伸び率は前年同期比４・５％増で、７〜９月期の４・８％増から失速した。中国政府は消費者に買い替えを促す消費振興策をとってきたが、年後半にかけて需要が一巡し、効果が低減した。

同時に発表した２５年の主な経済統計によると、公共事業や企業の設備投資などの動向を示す固定資産投資は前年比３・８％減となった。内需低迷を受けて民営企業の投資意欲が減退し、通年でマイナスとなった。不動産開発業者の投資が落ち込んでいるうえ、デフレ圧力の高まりで民営企業が新規投資をためらっている。

生産動向を示す鉱工業生産は５・９％増で、２４年（５・８％増）からやや上昇した。ただ、中国国内では過剰生産により在庫が積み上がり、激しい価格競争による消耗戦「内巻（ネイジュエン）」が起きており、企業の生産意欲の減退が指摘されている。

個人消費の動向を示す小売り売上高は３・７％増と、２４年（３・５％増）をやや上回った。都市部を中心に所得や雇用環境が悪化しているが、政府の消費支援策が底上げした模様だ。

中国政府は３月に開く全国人民代表大会（全人代＝国会）で、２６年の成長率目標を発表する予定だ。市場では「５％前後」を維持する案が有力視されている。