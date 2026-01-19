1月19日(月) 寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と次期衆院選について意見を交わした。

便乗値上げみたいなことが往々にして起こる

寺島アナ「2月8日投開票が見込まれる衆議院選挙の公約に、与野党各党が消費税の減税を盛り込む検討を進めています。自民党は食料品の時限的な消費税ゼロを掲げる案があります。自民党の鈴木幹事長は、きのうNHKの番組で、公約に食料品の消費税率を2年間ゼロにすると明記するか問われ、「今まさに議論をしている」と話しました。自民党と日本維新の会は連立合意書に飲食料品は2年間に限り消費税の対象にしないことも視野に法制化を検討すると記していて、鈴木幹事長は「合意を誠実に実現するのが基本的な立場だ」と話しました。立憲民主党と公明党が衆議院選挙に向けて結成した新党、中道改革連合も基本政策に食料品の消費税率ゼロを盛り込む方向で調整しています。国民民主党、共産党なども消費税減税を訴えています。与野党各党が消費税減税を盛り込む検討を進めているこの動き、上念さんいかがでしょうか？」

上念「経済学的な立場で言わせていただくと、これやっても物価は上がります」

寺島「物価は上がる」

上念「むしろ消費税減税の2年間が終わるころになると、やらない時よりももっと上がっちゃうかもしれません。理由は簡単ですよ。1回減税するとね、税率が下がるほどは値下げしないのよね。それで上がる時に元に戻すと、ちょっと上がってる分に消費税がかかるので、もっと上がっちゃうっていうだけの話なんです。往々にして起こります、いわゆる便乗値上げみたいな。まあ、価格転嫁のもうちょっとポジティブに呼んだ方がいいですけどね。インフレですから価格転嫁しないと企業潰れちゃうんで。まあ、それは助かりますよね。助かりますけど物価対策に本当になるのかどうかってのは微妙。これは実は暫定税率の件も同じなんですよ。暫定税率でガソリン代浮くと、浮いたお金でほかの物買うでしょ。そんで物価上がっちゃう」

寺島「なるほど、消費するとね」

上念「そうすると、じゃあ、どうすればいいんですかってなるでしょう。どうすれば簡単ですよ…」