¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÃÎÅìÀ¸¤¬£±£¹Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¿ô¤«·î´Ö¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëË½¹ÔÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÃÎ¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢²¶¤Ï¡Ø¤¤¤¸¤á¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¡Ù¤è¤ê¡Ø¤¤¤¸¤á¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤ÈÄó¸À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤¸¤á¤È¸À¤Ã¤Æ³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ëÆ°²è¤Ï¡¢¤É¤¦¤ß¤Æ¤â¡ØË½¹Ô¡Ù¡Ø½ý³²¡Ù¡Ø½¸ÃÄË½¹Ôºá¡Ù²¼¼ê¤¹¤ì¤Ð¡Ø»¦¿ÍÌ¤¿ë¡Ù¤À¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤¤¤¸¤á¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë·Ú¤¤¡×¤È¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î¾å¤ÇË½¹Ô¸½¾ì¤Î¼þ°Ï¤Ç¤Ï¤ä¤·¤¿¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤È²£¤ÇÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÛ¤é¤Ï¡Ø¸½¾ì½õÀªºá¡Ù¤Ê¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì½õÀªºá¤È¤Ï½ý³²ºá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸½¾ì¤Ç¡¢Àª¤¤¤ò½õ¤±¤¿¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÈºá¤Ç¤¢¤ë¡£