今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月19日（月）〜1月25日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月19日（月）〜1月25日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、物事をじっくり考えられるタイミング。少し先の未来を見通してみると、生活習慣なども変わるようです。パートナーや恋人がいる人は、相手とじっくり会話して、共通の夢や目標をつくると良いでしょう。恋愛面は、2人でいる時間を大切にすると◎ お気に入りのカフェに行くなど、身近にある幸せを噛み締めて。
★ワンポイントアドバイス★
にぎやかな場所に長くいると、気疲れしてしまいそう。ゆっくりお風呂に入るなど、ほっとできるときを大切にしてみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
