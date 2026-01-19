¡È2025Ç¯¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÆüËÜ°ì¡É»ûÃÏ¤ß¤Î¤ê¡¡À²¤ìÃå»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÃåÊªÈþ¿Í¤µ¤ó¡ª¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î»ûÃÏ¤ß¤Î¤ê¡Ê35¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À²¤ìÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ²¤ìÃå¤Î¤ª¼Ì¿¿¡¡º£Ç¯¤ÏÇò¤Ç¤¹¡¡¤É¤¦¤«¤Ê¡©º£Ç¯¤â¡¢KIMONO¡¡HIYORI¡¡Ì¾¸Å²°±ÉÅ¹¤µ¤ó¤ÇÁÇÅ¨¤ËÃåÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡ËèÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À²¤ìÃå»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÃåÊªÈþ¿Í¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¸å¤íÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È°ìÃÊ¤ÈåºÎï¤Ç¤¹¥Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ûÃÏ¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¡ÖPacific¡¡Panther¡¡Girl¡×¤È¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢23Ç¯¤«¤é¡ÖZENTsweeties¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£º£Ç¯1·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢25Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤â1¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£´ôÉì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë63¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB83¡¦W58¡¦H84¡£·ì±Õ·¿A¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤ÏÁÝ½ü¡¢ÎÁÍý¡£