「産後の恨みは一生」なんていいますが、子どもに対してひどいことをしたパートナーを、一生許せないことも。今回は、数十年後に旦那さんに復讐している奥さんのエピソードをご紹介します。

甘やかすな

「産後1か月を過ぎた頃、身内に不幸がありました。子どもも連れて行こうかと思いましたが、葬儀を手伝う人手が足りず、子どもは夫が見ているというので任せることに。

お世話の仕方を一から説明しましたが、夫は器用にこなしていたので安心して任せられると思いました。しかし、帰宅後、子どもはオムツも替えてもらえず、ミルクも頼んだ量を飲ませてもらえていませんでした……。

床に寝かせられ泣いている子どもを慌てて抱き上げ、夫を責めました。しかし、夫は『甘やかすな』『頻繁に替えたらオムツ代がもったいない』『泣いたら何でもしてもらえると思って、しつけが必要だ』なんて言い出し、思わず耳を疑いました……。その日以来、夫に子どもを預けることはできなくなりました。

離婚も考えたけれど、生活のために夫婦でいる道を選びました。あれから30年。病気で寝たきりになった夫に、私は当時の復讐をしています。『オムツ代がもったいないから、そんなすぐに替えません』『文句を言ったら何でもしてもらえるとでも思ってるんですか？』と、毎日のように小言を聞かせています。

あのとき、子どもがどれだけ可哀想な思いをしたか。実際にされて思い知れ、なんて思ってしまいます」（体験者：50代女性・パート／回答時期：2025年11月）

▽ 産まれたばかりの赤ちゃんにしつけも何もありませんよね……。ミルクの量が足りず、最悪の事態になっていたらと思うとゾッとします。いつか自分が弱ったときに、同じことをされても文句は言えませんよね……。

