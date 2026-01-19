ＫＧ情報<2408.T>が急伸し昨年来高値を更新している。前週末１６日の取引終了後、集計中の２５年１２月期の連結業績について、売上高が従来予想の２６億９４００万円から２７億３６００万円（前の期比１０．９％増）へ、営業利益が３億３５００万円から４億４０００万円（同４４．７％増）へ、純利益が２億１００万円から３億３５００万円（同３９．０％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、これを好感した買いが流入している。



生活関連情報における「家づくり学校」において、各種施策による集客効果が顕在化したことで来校者数が想定を上回ったことが売上高の上振れにつながった。また、事業運営の効率化を進めるなかで、人件費が想定を下回って推移したことも寄与した。



出所：MINKABU PRESS