・ＦＩＧが商い膨らませ大幅高、自動運転やロボットなどフィジカルＡＩ分野での活躍期待

・ヴィッツはマド開け急騰、トヨタ向け主力でフィジカルＡＩ関連の一角として急浮上

・ヘッドウォは一時１１％超の急騰演じる、フィジカルＡＩで中期成長シナリオに再点火

・中村超硬に大量の買い注文、レアアース人気波及で連日のストップ高カイ気配に張り付く

・ミツバは急反発し昨年来高値、脱レアアースの車載部品開発企業として関心高まる

・イオン、セブン＆アイなど買われる、高市政権下での「食料品消費税率０％」に期待感

・アプリックスに大量の買い注文、マーケティング事業会社の完全子会社化を材料視

・アドテスト、東エレクなど売られる、ＳＯＸ指数最高値は追い風も円高など背景に上値重い



