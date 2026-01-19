◎１９日前場の主要ヘッドライン
・ＦＩＧが商い膨らませ大幅高、自動運転やロボットなどフィジカルＡＩ分野での活躍期待
・ヴィッツはマド開け急騰、トヨタ向け主力でフィジカルＡＩ関連の一角として急浮上
・ヘッドウォは一時１１％超の急騰演じる、フィジカルＡＩで中期成長シナリオに再点火
・中村超硬に大量の買い注文、レアアース人気波及で連日のストップ高カイ気配に張り付く
・ミツバは急反発し昨年来高値、脱レアアースの車載部品開発企業として関心高まる
・イオン、セブン＆アイなど買われる、高市政権下での「食料品消費税率０％」に期待感
・アプリックスに大量の買い注文、マーケティング事業会社の完全子会社化を材料視
・アドテスト、東エレクなど売られる、ＳＯＸ指数最高値は追い風も円高など背景に上値重い
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
