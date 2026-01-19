＜動意株・１９日＞（前引け）＝ＦＩＧ、ヴィッツ、中村超硬 ＜動意株・１９日＞（前引け）＝ＦＩＧ、ヴィッツ、中村超硬

ＦＩＧ<4392.T>＝商いを膨らませ４連騰で大幅高。モバイルクリエイトと石井工作研究所を軸に共同持ち株会社の形態で発足した企業だが、業務テリトリーは幅広く、車載関連装置の製造やＧＰＳを活用したタクシー配車システムなど自動車業界向けで活躍度合いを高めている。ＡＧＶ（無人搬送車）やＡＭＲ（自律走行搬送ロボット）などでも実績が高いことで、フィジカルＡＩ関連の一角として頭角を現してきた。業績も２５年１２月期は回復色が鮮明で、３００円台の株価には値ごろ感が漂っている。



ヴィッツ<4440.T>＝マド開け急伸。１５％を超える上昇で１６９２円まで値を飛ばし昨年来高値を更新した。時価は２１年１０月以来約４年３カ月ぶりの高値圏に浮上している。システム開発を手掛けるが、特に自動車関連の組み込みソフトで実力を発揮する。トヨタグループなど自動車メーカーを中心に需要を獲得しているが、ソフトウェアが車両機能を制御しアップグレードが可能なＳＤＶの開発に傾注していることから、フィジカルＡＩ関連の有力銘柄としてマーケットの視線が集まっている。ここ株価水準を急上昇させているものの、ＰＥＲなどから割高感に乏しいことも投資資金の参戦を促す背景となっているもようだ。



中村超硬<6166.T>＝物色人気。前週末１６日に１本値のストップ高で買い物を残す異彩人気に沸いたのに続き、きょうもカイ気配のまま水準を切り上げる展開となっている。中国の輸出規制強化を背景にレアアース関連に位置付けられる銘柄が総花的に買われるなか、同社株はその出遅れとして人気化素地を開花させた。超硬合金加工などに強みを有するが、ナノサイズのゼオライト製品の事業化に傾注している。ゼオライトはレアアース・フリー蛍光体としての活用や、触媒用途としてレアアース代替候補にも挙がっているほか、レアアース回収に際して吸着剤への利用が見込まれる。「国内ではゼオライト関連に位置付けられる銘柄として同社が関連最右翼」（中堅証券ストラテジスト）という指摘もあり、持ち前の急騰習性に火がついた格好だ。



出所：MINKABU PRESS