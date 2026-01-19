ボイコット試みるチームメイトを必死に説得…アフリカ杯MVPサディオ・マネ「世界中で試合を見ている人々のためだった」
[1.18 AFCON決勝 セネガル 1-0(延長) モロッコ]
混乱のアフリカカップ・オブ・ネーションズ(AFCON)決勝で経験豊富なベテランがセネガル代表を落ち着かせた。FWサディオ・マネはボイコットを試みるチームメイトを説得したことについて、フラッシュインタビューで「世界中で試合を見ている人々のためだった」と説明した。
この試合では後半45+2分にセネガルの得点がファウル判定で認められず、直後にモロッコにPKが与えられた。いずれもセネガルにとって厳しい判定だったことから、パプ・ティアウ監督がPKが行われる前に選手たちへロッカールームへ戻るように指示。続々と選手たちが判定への抗議の意を示してピッチから離れる異例の状況の中、マネはチームの判断に納得していない様子でピッチに残り続けた。
するとマネは必死にチームメイトに声をかけ、ピッチへ戻るように説得を開始。最後はロッカールームまで戻ってチームメイトを呼び戻した結果、中断から18分ほどが経過してようやくPKが行われた。そうして迎えたPKでGKエドゥアール・メンディが相手FWのチップキックに反応して見事にキャッチ。セネガルは敗色濃厚の状況から立て直し、最後は延長戦を制してアフリカ王者に輝いた。
大会MVPに輝いたマネは試合後、ボイコット騒動について「『我々はピッチを離れてプレーを続けないことを決めた』と言われた。僕はそれが良いアイディアなのか考え、全員をピッチに戻したんだ」とコメント。厳しい判定が続いた中でも「PKかどうかというのはあるが重要なことではないよ。このように試合を止めることは良くない。プレーすることが大切だったんだ。勝とうが負けようが関係ない」と力説し、世界中のサッカーファンのために注目が集まる決勝を戦い抜くことが最優先だったことを強調した。
その上でマネは「アフリカ中、そして世界中でセネガルを応援してくれた全員に感謝したい。簡単な試合ではなかったが最後に成し遂げた。本当に嬉しいよ」と喜びを語った。なお、マネは今大会が自身最後のAFCON出場になることを明言し、次回大会からは「12番目の選手になるよ」と応援に回ることを示した。
