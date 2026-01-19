ヨドバシAkibaで山岸伸さんの新刊「馬力」のトークイベント モデル撮影実習も実施
写真家・山岸伸さんの新刊「馬力」のトークイベントが2月7日（土）、東京・秋葉原のヨドバシカメラマルチメディアAkibaで開催される。現地での購入で、モデル撮影実習にも参加できる。
ばんえい競馬を追い続けて昨年上梓された写真集「馬力」について、山岸さんを含む関係者4名によるトークショーを展開。
その後、購入者を対象としたサイン会が行われる。さらにヨドバシカメラでの購入者は、約1時間のモデル撮影実習を受けることが可能。撮影実習ではセコニックの露出計・色温度計についての説明もある。
出演するモデルは、あずりなさん、草野綾さん。19代目ミニスカポリス（あいしゃポリス、りこポリス、あやのポリス）もイベントサポートとして来場する。
日時
2月7日（土）13時00分～15時30分
場所
ヨドバシカメラマルチメディアAkiba 第1エントランス イベントスペース
司会
小林奈々絵（フリーアナウンサー）
トークショーメンバー山岸伸 藤森邦晃（『フォトコン』編集長） 三村漢（アートディレクター） 髙胗昇（東京印書館 プリンティングディレクター）
モデル、イベントサポートあずりな 草野綾 19代目ミニスカポリス
あいしゃポリス、りこポリス、あやのポリス