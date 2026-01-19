写真家・山岸伸さんの新刊「馬力」のトークイベントが2月7日（土）、東京・秋葉原のヨドバシカメラマルチメディアAkibaで開催される。現地での購入で、モデル撮影実習にも参加できる。

ばんえい競馬を追い続けて昨年上梓された写真集「馬力」について、山岸さんを含む関係者4名によるトークショーを展開。

その後、購入者を対象としたサイン会が行われる。さらにヨドバシカメラでの購入者は、約1時間のモデル撮影実習を受けることが可能。撮影実習ではセコニックの露出計・色温度計についての説明もある。

出演するモデルは、あずりなさん、草野綾さん。19代目ミニスカポリス（あいしゃポリス、りこポリス、あやのポリス）もイベントサポートとして来場する。

日時

2月7日（土）13時00分～15時30分

場所

ヨドバシカメラマルチメディアAkiba 第1エントランス イベントスペース

司会

小林奈々絵（フリーアナウンサー）

トークショーメンバー

モデル、イベントサポート

山岸伸 藤森邦晃（『フォトコン』編集長） 三村漢（アートディレクター） 髙胗昇（東京印書館 プリンティングディレクター）あずりな草野綾19代目ミニスカポリス

あいしゃポリス、りこポリス、あやのポリス