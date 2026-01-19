1Æü5Ê¬¤Ç¤âÂÎ¤ËÊÑ²½¡ª¿²¤Ê¤¬¤é¡¢»õËá¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢TV¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
Âç¿Í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏÂÎ½Å¤è¤ê¤â¸«¤¿ÌÜ¡ª¡Ý20kg¤ò³ð¤¨¤¿5»ù¤ÎÊì¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È
5¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹20kg¤ò³ð¤¨¤¿¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊì¤µ¤ó¡×¤³¤È¡¢¤Ë¡¼¤è¤ó¤µ¤ó¡£
²È»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ËË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»éËÃ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ä¹Ô¤ÎATM¤Ç¡Ö²èÌÌ¤Ë¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦É½¼¨¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¡£
¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¡¢»þ´Ö¤â¤«¤±¤º¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡Ü¤Ê¤¬¤é±¿Æ°¡×¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ·¿¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¡¢20kg¤Î»éËÃ¤ò¤Á¤®¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤Ë¡¼¤è¤óÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊì¤µ¤ó¡¢20kg¤Î»éËÃ¤ò¤Á¤®¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤ß¤¿¡£ ¥Þ¥Í¤¹¤ë¤À¤±5Æü´ÖÁé¤»¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤æ¤ë¥ë¡¼¥ë
±¿Æ°¤ÏÉþ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡ª ¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ë¥Á¥ê¥Ä¥â¤ë
1Æü¹ç·×5Ê¬¤Ç·ãÊÑ¤·¤Þ¤¹
¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Æ°¡×¤À¤±¤Ç¤âÂÎ¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤ë¡ª ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»þ´Ö¤ä²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¥¬¥Á·Ï¶Ú¥È¥ìÆ°²è¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÌµËÅ¤Ê¥Î¥ë¥Þ¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤µ¤º¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¥ê¥Ä¥â¤Ç¤¹
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Ï¡Ö±¿Æ°¤Ï30Ê¬°Ê¾å¤ä¤é¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡Ö¶Ú¥È¥ì´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¤«¼Â¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ÏºÃÀÞ¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Î±¿Æ°¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬ÊÑ¤ï¤ì¤ë¡£20ÉÃ¡¢30ÉÃ¤òËèÆüÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥í¡¼¥¤¥ó¤Ï°ìÀ¸ËèÆü¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
µæ¶Ë¤Î¤¹¤°¤Ç¤¤ë±¿Æ°¤Ï¥É¥í¡¼¥¤¥ó¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î±¿Æ°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï»ä¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ê¥Ä¥â±¿Æ°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥ê¥Ä¥â¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
Ä«¤Î¿²¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¼ý½Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÚÆù¤ò³ÐÀÃ¡ª¡¡¤¹¤ë¤ÈÃë´Ö¤Î³èÆ°Ãæ¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¶ÚÆù¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¼ó¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
Î¾Â¤ò¿¤Ð¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÂ¼ó¤ò¤Þ¤ï¤·¤Þ¤¹¡£º¸±¦¤½¤ì¤¾¤ì5²óÄøÅÙ¡£È¿ÂÐÂ¦¤ÎÂ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡£
Â¾å¤²¤Ä¤ÞÀè¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
ÊÒÂ¤ò¾å¤²¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Ä¤ÞÀè¤ò¼êÁ°¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤ò¿¤Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç3²óÄøÅÙ¡£È¿ÂÐÂ¦¤ÎµÓ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡£
¤ª¿¬¶Ú¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¶Ä¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±¦É¨¤òÎ©¤Æ¡¢º¸Â¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë±¦É¨¤òÎ¾¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ß¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¶»¤Î¤Û¤¦¤Ø°ú¤´ó¤»¤Ê¤¬¤é¤ª¿¬¶Ú¤ò¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡£¥¤¥¿µ¤»ý¤Á¤¤¤¤ÄøÅÙ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤é¡¢È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡£
¢£¥Á¥ê¥Ä¥â¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
»õ¤ß¤¬¤¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È
´ðÁÃÂå¼Õ¥¢¥Ã¥×¡õ²¼È¾¿È°ú¤Äù¤á¤Ë¸ú²ÌÅª
HOW TO
»õ¤ß¤¬¤¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢ÀÅ»ß¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÂÎ¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¸µ¤Î»ÑÀª¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£´·¤ì¤ë¤È¡¢»õ¤ß¤¬¤´°Î»¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
POINT 1¡¡É¨¤ò¤Ä¤ÞÀè¤è¤êÁ°¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤
É¨¤ä¹ø¤òÄË¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢É¨¤¬¤Ä¤ÞÀè¤è¤ê¤âÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
POINT 2¡¡É¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ô´ØÀá¤Ç»Ù¤¨¤ë
ÂÎ½Å¤ÏÉ¨¤Ç»Ù¤¨¤º¡¢¸Ô´ØÀá¡õÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢Â¦¤Ç»Ù¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
POINT 3¡¡¤Ä¤ÞÀè¤ò¾å¤²¤Ê¤¤
Â¤ÎÎ¢Á´ÂÎ¤ÇÂÎ¤ò»Ù¤¨¡¢½Å¿´¤¬¸å¤í¤Ë·¹¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£
¢£¥Á¥ê¥Ä¥â¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Ê¤¬¤éÁ´¿È¶Ú¥È¥ì
Î¢¤â¤â¡¦¥Ò¥Ã¥×¡¦ÇØÃæ¤Þ¤È¤á¤ÆÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë
¿¤Ð¤·¤Æ
¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤¯
HOW TO
¸å¤í»Ñ¤òÄÉµá¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Ä¶¥³¥¹¥Ñ¶Ú¥È¥ì¡£¸ªÉý¤ËÂ¤ò³«¤¤¤ÆÎ©¤Á¡¢Á°¤ËÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤«¤é¥°¥Ã¤È¸å¤í¤Ë°ú¤¤Þ¤¹¡£
POINT 1¡¡¤æ¤Ã¤¯¤êÏÓ¤ò°ú¤¯
¾åÏÓ»°Æ¬¶Ú¡ÊÆó¤ÎÏÓ¤ÎÎ¢Â¦¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê°ú¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£
POINT 2¡¡»ØÀè¤Þ¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë
ÏÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤È¤¤Ï¡¢»ØÀè¤Þ¤Ç¥Ô¥·¥Ã¤È¿¤Ð¤¹¤È¸ú²ÌÇÜÁý¤Ç¤¹¡£
POINT 3¡¡È¿¤ê¹ø¤ÏNG¡ª
¤ªÊ¢¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¹ø¤¬È¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
Ãø¡á¤Ë¡¼¤è¤ó¡¿¡Ø¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊì¤µ¤ó¡¢20kg¤Î»éËÃ¤ò¤Á¤®¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤ß¤¿¡£ ¥Þ¥Í¤¹¤ë¤À¤±5Æü´ÖÁé¤»¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù