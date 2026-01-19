19日前引けの日経平均株価は3日続落。前週末比523.29円（-0.97％）安の5万3412.88円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は542、値下がりは1003、変わらずは53と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は119円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が84.23円、ＳＢＧ <9984>が38.51円、ＴＤＫ <6762>が34.34円、豊田通商 <8015>が24.97円と並んだ。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を27.07円押し上げ。次いでイオン <8267>が11.88円、味の素 <2802>が10.63円、セブン＆アイ <3382>が9.38円、ディスコ <6146>が9.23円と続いた。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は食料で、以下、小売、水産・農林、電気・ガスが続いた。値下がり上位にはゴム製品、輸送用機器、精密機器が並んだ。



株探ニュース

