ETF売買動向＝19日前引け、ＧＸロジ日Ｒ、野村鉄鋼非鉄が新高値 ETF売買動向＝19日前引け、ＧＸロジ日Ｒ、野村鉄鋼非鉄が新高値

19日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比44.4％増の2438億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同44.7％増の1737億円だった。



個別では上場インデックスファンドＪリート隔月分配型ミニ <2552> 、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄 <1623> 、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> 、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジなし） <447A> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> など46銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ｉシェアーズ 米国債 ３－７年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が4.58％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.06％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2511> は3.41％安、Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <2556> は3.34％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は3.11％安と大幅に下落した。



日経平均株価が523円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1100億4600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1056億3900万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が169億2600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が133億4800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が109億3200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が70億2900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が59億9600万円の売買代金となった。



株探ニュース

