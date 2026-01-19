　19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　110046　　　35.3　　　 48300
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 16926　　　84.2　　　　5145
３. <1321> 野村日経平均　　 13348　　 113.0　　　 55470
４. <1542> 純銀信託　　　　 13017　　　34.6　　　 44180
５. <1360> 日経ベア２　　　 10932　　　79.6　　　 126.4
６. <1540> 純金信託　　　　 10517　　　53.2　　　 22465
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7029　　　 3.2　　　 57350
８. <1579> 日経ブル２　　　　5996　　　 1.3　　　 520.0
９. <1306> 野村東証指数　　　3777　　　77.7　　　　3824
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　2145　　　 0.0　　　　2998
11. <1489> 日経高配５０　　　2020　　　16.1　　　　3064
12. <1330> 上場日経平均　　　1976　　 154.6　　　 55510
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　1799　　　-4.9　　　 813.1
14. <2036> 金先物Ｗブル　　　1772　　　44.8　　　217300
15. <1545> 野村ナスＨ無　　　1562　　 330.3　　　 40250
16. <1398> ＳＭＤリート　　　1467　　　40.9　　　2116.5
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1462　　 188.4　　　 74070
18. <1615> 野村東証銀行　　　1367　　　25.1　　　 609.3
19. <1329> ｉＳ日経　　　　　1238　　　83.1　　　　5560
20. <1655> ｉＳ米国株　　　　1176　　 223.1　　　 784.9
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1143　　　66.4　　　　 207
22. <314A> ｉＳゴールド　　　1057　　 -14.2　　　 348.8
23. <2244> ＧＸＵテック　　　 960　　　82.2　　　　3124
24. <2559> ＭＸ全世界株　　　 949　　　77.4　　　 26700
25. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 932　　 104.4　　　 67640
26. <1320> ｉＦ日経年１　　　 922　　 136.4　　　 55270
27. <1328> 野村金連動　　　　 900　　 153.5　　　 17505
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 849　　 241.0　　　　2235
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 847　　　86.2　　　 31240
30. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 841　　　77.1　　　 376.6
31. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 803　　 177.9　　　 62690
32. <1308> 上場東証指数　　　 802　　 557.4　　　　3778
33. <1541> 純プラ信託　　　　 731　　 -25.0　　　 11385
34. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 728　　　11.3　　　2229.5
35. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 728　　　15.4　　　　8409
36. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 653　　 125.2　　　　1074
37. <1358> 上場日経２倍　　　 623　　 126.5　　　 91700
38. <1346> ＭＸ２２５　　　　 616　　　48.1　　　 55140
39. <1571> 日経インバ　　　　 602　　　65.4　　　　 392
40. <435A> ｉＦ日本配当　　　 600　　 -29.8　　　　2299
41. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 591　　　69.8　　　 13400
42. <2089> 農中ＤＡＸＨ　　　 546　　-100.0　　　2806.5
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 544　　 111.7　　　 556.9
44. <2016> ｉＦ米債７有　　　 526　 26200.0　　　　1849
45. <2243> ＧＸ半導体　　　　 511　　　29.0　　　　2921
46. <2860> 野村独株Ｈ有　　　 509　 12625.0　　　　3235
47. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 494　　　37.2　　　 58550
48. <1577> 野村高配７０　　　 463　　 245.5　　　 52400
49. <2516> 東証グロース　　　 444　　　40.5　　　 587.3
50. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 429　　　 2.6　　　 11770
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


