ETF売買代金ランキング＝19日前引け
19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 110046 35.3 48300
２. <1357> 日経Ｄインバ 16926 84.2 5145
３. <1321> 野村日経平均 13348 113.0 55470
４. <1542> 純銀信託 13017 34.6 44180
５. <1360> 日経ベア２ 10932 79.6 126.4
６. <1540> 純金信託 10517 53.2 22465
７. <1458> 楽天Ｗブル 7029 3.2 57350
８. <1579> 日経ブル２ 5996 1.3 520.0
９. <1306> 野村東証指数 3777 77.7 3824
10. <2644> ＧＸ半導日株 2145 0.0 2998
11. <1489> 日経高配５０ 2020 16.1 3064
12. <1330> 上場日経平均 1976 154.6 55510
13. <1568> ＴＰＸブル 1799 -4.9 813.1
14. <2036> 金先物Ｗブル 1772 44.8 217300
15. <1545> 野村ナスＨ無 1562 330.3 40250
16. <1398> ＳＭＤリート 1467 40.9 2116.5
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1462 188.4 74070
18. <1615> 野村東証銀行 1367 25.1 609.3
19. <1329> ｉＳ日経 1238 83.1 5560
20. <1655> ｉＳ米国株 1176 223.1 784.9
21. <1459> 楽天Ｗベア 1143 66.4 207
22. <314A> ｉＳゴールド 1057 -14.2 348.8
23. <2244> ＧＸＵテック 960 82.2 3124
24. <2559> ＭＸ全世界株 949 77.4 26700
25. <1326> ＳＰＤＲ 932 104.4 67640
26. <1320> ｉＦ日経年１ 922 136.4 55270
27. <1328> 野村金連動 900 153.5 17505
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 849 241.0 2235
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 847 86.2 31240
30. <1475> ｉＳＴＰＸ 841 77.1 376.6
31. <1367> ｉＦＴＰＷブ 803 177.9 62690
32. <1308> 上場東証指数 802 557.4 3778
33. <1541> 純プラ信託 731 -25.0 11385
34. <1343> 野村ＲＥＩＴ 728 11.3 2229.5
35. <1693> ＷＴ銅 728 15.4 8409
36. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 653 125.2 1074
37. <1358> 上場日経２倍 623 126.5 91700
38. <1346> ＭＸ２２５ 616 48.1 55140
39. <1571> 日経インバ 602 65.4 392
40. <435A> ｉＦ日本配当 600 -29.8 2299
41. <1673> ＷＴ銀 591 69.8 13400
42. <2089> 農中ＤＡＸＨ 546 -100.0 2806.5
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 544 111.7 556.9
44. <2016> ｉＦ米債７有 526 26200.0 1849
45. <2243> ＧＸ半導体 511 29.0 2921
46. <2860> 野村独株Ｈ有 509 12625.0 3235
47. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 494 37.2 58550
48. <1577> 野村高配７０ 463 245.5 52400
49. <2516> 東証グロース 444 40.5 587.3
50. <1547> 上場ＳＰ５百 429 2.6 11770
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
