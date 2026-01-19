【瀋陽＝出水翔太朗】中国国家統計局は１９日、２０２５年末時点の香港、マカオを除く中国本土の総人口が１４億４８９万人となり、前年から３３９万人減少したと発表した。

中国では２２年から人口減少が続いており、４年連続の減少は１９４９年の建国以来、初めてとなる。

発表によると、昨年の出生数は７９２万人で、２４年より１６２万人減った。出生数が８００万人を下回るのは初めて。２４年は中国で子どもを産むと縁起が良いとされる「たつ年」だったことなどから８年ぶりに出生数が増加したが、２５年には再び減少に転じた。

６５歳以上の人口は２億２３６５万人で、総人口に占める割合は２４年の１５・６％から１５・９％に増加した。

中国では、毛沢東による大増産運動「大躍進」の失敗で多数の餓死者が出た１９６０、６１年に２年連続で人口が減少した。その後は人口増が続いてきたが、２０２２年に減少に転じた。１５年に「一人っ子政策」を廃止したものの、景気低迷や教育費の高騰を受け、出生数は伸び悩んでいる。

人口減少に危機感を強める中国政府は昨年、育児補助金の支給などの育児支援策を相次いで打ち出した。ただ、若者や子育て世代からは「対策が不十分」といった指摘が出ており、今後の出生数が回復するかは不透明だ。