「吉本の美容番長」ことお笑いタレントのシルク（年齢非公表）が19日、ブログを更新。立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」について私見を述べた。

シルクは「中道改革連合とは、、なんとも中途半端なネーミングですね」と政党名についてチクリとさしつつ、「中道て、、、具体的にどうしたいん？」と疑問を投げかけ、「もう、、、2大政党にしようとしてるんかな。。立憲てさ。。。原発反対ちゃうかった？消費税減税も反対やったよね。。緊急事態条項も反対してたよね。選挙のためにコロッと変えるの？維新と変わらんな。大体野田ハンが消費税10％にしたし、、まあ実行したのは安倍ハンやけどさ。斎藤ハン、、自民と連携もありうる？石破ハンにラブコ−ル？は？どうしたいん？わからんわ。。もう、、、どっちにしても準備不足やわ」と批判を込めた。

続けて「新進党の二の舞にならんようにね。3年で解党でしたね」と、94年に発足するも97年に解散した政党を引き合いに。また、「中道てまさかチャイナへの道とちゃうよね。。」との疑いの目を向けつつ、「さあ、、、高市ハン、、公明票という魔法の杖が亡くなっちゃったよ。それが相手に渡った。。だからと言って食料品だけ消費税ゼロはダメだよ。消費者じゃなくて大手食料品会社が儲かるだけで、レストラン、居酒屋潰れるわよ。仕入れ控除なくなるんやからさ！普通に消費税廃止すりゃいいやん。。」と訴えた。