「ポムポムプリン」山手線ラッピング電車が運行中 車内もポムポムプリン一色に、2・1まで
サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」のデビュー30周年を記念して、ポムポムプリンのデザインをあしらったJR山手線ラッピングトレインが17日より運行が開始された。期間は2月1日まで。
【写真全14枚】ポムポムプリン一色の外観・車内などラッピング電車詳細
ラッピングトレインの車体デザインは30周年を記念した描き下ろしイラストを使用。ポムポムプリンとかわいい仲間たち「チームプリン」が仲良くのんびり過ごす様子を描いている。また、車内でもポムポムプリンがさまざまな場所に登場。ポスターやアドストラップ（吊革広告）、ドアガラスステッカーなどで、車内もポムポムプリン一色となっている。
さらに車内のドア上に表示される「トレインチャンネル」では特別映像を初公開。見ているだけで気持ちが“ふっ”と軽くなるような、ポムポムプリンののんびりした1日を覗き見できる癒しのアニメーションが楽しめる。
