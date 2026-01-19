［パンダがくれたもの］＜上＞

２頭のジャイアントパンダが初めてやって来た１９７２年から半世紀以上が過ぎた。

その白と黒の愛くるしい姿は、２５日を最後に日本で見られなくなる。私たちに〈パンダがくれたもの〉とは。

パンダの手に６本の指？「定説は間違いだ」

１９７２年９月の日中国交回復を記念し、１０月に中国から日本に贈られたカンカン（オス）とランラン（メス）は、列島に熱狂をもたらした。

公開初日の１１月５日、東京都台東区の上野動物園には、数日前からの泊まり込み組を含めた５万６０００人が詰めかけた。３時間並んで見物は３０秒、見えたのはお尻だけ――。そんな逸話も残る。

「行列が隣の駅まで１キロ近くも延びていた」。台東区で生まれ育った東京大総合研究博物館教授の遠藤秀紀さん（６０）は、７歳の時に見た光景を鮮明に覚えている。休日は一帯が活気にあふれ、輝いて見えた。

自らも動物園を訪れたものの、人混みは苦手だった。閑散としたオオアリクイの飼育舎の前で一人、絵を描いた。それが２５年後、パンダに関する「世界的な発見」を成し遂げるのだから、人生は分からない。

左の手のひらに触った瞬間に悟った。「定説は間違いだ」

都内の国立科学博物館の研究官に就いた遠藤さんは９５年１月、思いがけず、カンカンとランランに続く第２世代で、上野で死んだフェイフェイ（オス）に出会う。当時、動物の死体を解剖し、その進化を明らかにする研究に取り組んでいた。

パンダは２０００万年前までにクマと共通の先祖から分かれたとされる。クマは狩りのために強力なかぎ爪を持つ一方、手の器用さはない。パンダの手は主食の竹を食べるために独自の進化を遂げた。物をつかめるその構造は、古くから解剖学者の注目を集めた。

かつての定説は、３９年に英国の学者が発表した「偽の親指」だった。本来の親指の付け根にある「橈側種子骨（とうそくしゅしこつ）」という骨を人間の親指のように使い、「６本の指」で物をつかむと考えられていた。

遠藤さんがフェイフェイを解剖すると、種子骨は親指のようには動かず、６本の指だけでは物をつかめなかった。

正しい答えは、９７年に死んだホアンホアン（メス）が教えてくれた。竹と同じ太さの実験器具を握らせ、ＣＴスキャンにかけると、小指側にある突起のような「副手根骨（ふくしゅこんこつ）」という骨に目が行った。

種子骨と共に手のひらの両側でつっかえ棒のような役割を果たし、「７本の指」で物をつかんでいたのだ。「人類が知らない事実を自分だけが見ている」。そう思うと身震いがした。

研究成果を科学誌ネイチャーで発表すると、世界中の科学者から祝福のファクスやエアメールが続々と届いた。遠藤さんは「パンダの環境への適応力のすごさを世界に知らしめ、学者冥利（みょうり）に尽きる」と笑う。

立て続けに成功した人工授精、中国から質問攻め

日本のパンダは繁殖技術の発展にも貢献した。上野では８５年から人工授精に挑んだ。中国でも７８年に初めて成功したばかりだった。

ホアンホアンとフェイフェイで１回目から出産にこぎつけ、８５年にチュチュ（オス）が生まれた。４３時間で死んでしまったが、８６年にトントン（メス）、８８年にもユウユウ（オス）が誕生した。立て続けの成功に中国も驚き、訪中した獣医師らが質問攻めにあった。

獣医師の成島悦雄さん（７６）は７２年のパンダ来日時、上野動物園に勤務していた。「国賓のような扱いで、２４時間体制で観察していた」と明かす。９７年からの５年間は、成長したトントンと９２年に来園したリンリン（オス）の人工授精に携わった。

大きな成果の一つに、精液を子宮に注入する際、人間用の内視鏡を使う方法を確立したことを挙げる。それまでは長い注入棒を使った「勘」が頼りで、きちんと注入できたか分からなかった。２００４年にシュアンシュアン（メス）の人工授精で初めて内視鏡を使い、その手法は中国にも伝わった。

パンダで得た知見は他の動物にも生かされている。２１年には特別天然記念物のニホンライチョウで、人工授精の孵化（ふか）に世界で初めて成功した。

成島さんは言う。「希少動物を増やし、次の世代につなげるのは動物園の使命だ。パンダの手法を参考に日本中の動物園が人工授精に挑戦するようになった意義は大きい」

和歌山 常識超えた飼育法

和歌山県白浜町の「アドベンチャーワールド」は中国以外で最多の繁殖実績を誇る。１９９４年にオスとメスの２頭が来園して以降、計１７頭が誕生した。そこには常識や定説にとらわれない同園の姿勢があった。

最初に来園したオスは、食欲不振や下痢に見舞われた。当初は中国の教え通りに穀物や馬肉などで作った団子を与えたが、思い切って竹中心の食事に変えると、元気を取り戻した。今では中国も竹中心の食事が主流だという。

４割ほどの確率で双子を産むパンダは、母元に１頭だけを残し、頃合いを見て入れ替えるのが一般的だ。２００３年に双子が生まれた時は違った。母親の母乳の多さや母性の強さなどを見極め、初の同時育児を実現させた。

出産期は夏という定説も覆した。２４時間の行動観察で秋の発情ピークを見逃さず、０１年１２月に世界初の冬出産に成功した。