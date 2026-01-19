歌手松山千春（70）が18日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」の理念について私見を述べた。

「立憲民主党の野田（佳彦）代表と公明党の斉藤（鉄夫）代表がいろいろ話し合った結果なんだろうな。新党を立ち上げるということで。中道改革連合。これをつくってですね。選挙を戦う。あくまで衆議院議員だけであって、参議院とか地方議員に関しては今まで通り、公明党、立憲民主という形で」と前置きした上で「じゃあ、なぜくっついたのよ？ って聞きたくなるし」と切り出した。

「真ん中がいいわけ？ 要は右でも左でもない。右派左派でもない。また、上でも下でもない。っていうことは、国民を真ん中の中心に集めたいわけ？ 極端なこと言ったら、稼いでいる人も稼いでない人も、いわゆる生活に苦しい方も中道。真ん中に集まってください」と語った上で「それ共産主義だろ！」と言葉に力を込めた。

続けて「日本は自由民主主義国家ですよ？ 頑張ったやつ、稼いだやつはそれなりに評価されるべきだし。いろんな生活状態があって、残念ながら稼げない、どうしようもないんだっていう方は国が生活保護とかいろんな形でやってきてるわけやんか」と突然関西弁に。さらに「何もみんなが真ん中に集まって、一緒に生活していきましょうって。それは別にないんじゃないかと思うんだけどな」と語った。

立憲民主党の野田佳彦代表、公明党の斉藤鉄夫代表は15日、国会内で会談し、新党結成で合意した。2月8日投開票を軸に実施が見込まれる衆院選をにらみ選挙協力し、保守色を強める高市政権に対抗する。公明は全小選挙区から撤退し、小選挙区で立民出身の候補者を支える。公明出身候補は比例代表名簿で順位を上位に優遇する。

中道改革連合は公式Xで「中道」について「『中道』とは、右にも左にも傾かずに、対立点があっても、対話と熟議を通して解を見いだしていく。国やイデオロギーに従属するのではなく、人間中心主義を土台に、生活者ファーストで、人間の尊厳を重視する政治を進めていく」と言及している。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。