中島裕翔、“半歩の勇気”で踏み出す「新たな一歩」を後押し
俳優の中島裕翔が、19日から開始するパーソルテンプスタッフの新テレビCMを含む新たな広告キャンペーンに出演する。
【動画】ピシっとスーツ姿で背中を押す中島裕翔
今回は、仕事を変えることになかなか踏み出せずにいる“にのあしふみ子”を中心にストーリーが展開される。「今の仕事のままでいいのかな…」という漠然とした不安を抱えながらも、失敗するのが怖くて仕事探しをためらう“にのあしふみ子”。そんな中、突然ピンクの空間へと移り、その先で中島が優しい笑顔で待っている。
「テンプスタッフは、はたらいてからもサポートするから、“半歩の勇気”で大丈夫！」という中島の一言をきっかけに、“にのあしふみ子”が新たな一歩を踏み出す姿を描く内容となっている。思わず真似したくなるような、中島の“半歩の勇気”ポーズも見どころの一つだ。
■中島裕翔コメント
新しいステップや新しいことにチャレンジするのはすごく不安で、つい自分一人で抱え込んでしまいますよね。でも、テンプスタッフのように支えてくれる存在がいると「一人じゃない」と思えるし、大変なことや不安が半分になる。だから“半歩の勇気”でいいんです。
踏み出した先に、新しい自分に出会える楽しさや喜びを、僕自身も何度も実感してきました。ぜひ皆さんも“半歩の勇気”で、テンプスタッフと一緒に踏み出してみてください。
撮影現場も明るい雰囲気で、周りの皆さんの支えもあって、楽しく笑顔で臨めました。いろいろなシーンを撮りましたが、特に最後のシーンは、日の光が希望の光のように感じられて、一歩踏み出せる前向きな気持ちになりました。
