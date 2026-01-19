南海キャンディーズ山里亮太（48）が19日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。立憲民主党と公明党で結党する新党「中道改革連合」について私見を述べた。

山里は「なんかこれって、中道、って自分で言うことじゃなくて、やっていった政策とか見て、有権者が見て『中道だなぁ』って判断することじゃないかなと思う」と自ら「中道」を名乗る違和感を挙げた。

そして「まず、判断基準とする政策を聞いていきたい。言っても立憲と公明って、安全保障とか原発では本当に意見が違うのに、そこにある大義は何なのかの説明をしてほしい、ってのと。あと、何か分からないのは、衆議院は中道改革連合になったけど、参議院は立憲民主党と公明党がまだある。これって再編なのかなぁ、って…ちょっとまだはっきりとしないので、どうやって評価したら分からないので、僕、分からないです」と話した。

立憲民主党の野田佳彦代表と公明党の斉藤鉄夫代表は16日、国会内で会見し、両党で結成する新党の名称を「中道（ちゅうどう）改革連合」とすることを発表した。ロゴマークは、円形の下に「中道」を強調した並びとなった。

野田氏は「対立点はあるかもしれないが、熟議を通して解を見いだすという姿勢。人間中心主義で人間の尊厳を重視しながら、賛同する人たちのもとで新しい党をつくることにした」と、述べた。野田、斉藤両氏とも「生活者ファースト」というキャッチフレーズも掲げ、野田氏は、現在最後の詰めを行っている政策の中に、「消費税が出てくることは間違いない」と述べ、消費税減税を公約に掲げる可能性を明かした。