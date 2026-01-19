全国都道府県対抗男子駅伝

全国都道府県対抗男子駅伝は18日、広島・平和記念公園前発着の7区間48キロで行われ、宮城が大会タイ記録となる2時間16分55秒で初優勝を成し遂げた。箱根駅伝で優勝した青学大・黒田朝日（岡山）らも快走した大会で、ファンは中継に映りっぱなしの“5文字”に注目していた。

見慣れたピンクに白字が刻まれていた。大会を特別協賛する「DAISO」だ。ユニホームの正面につけられたゼッケン上部にデザインされ、NHKの中継カメラではレース中に常時映っていた。なお、ユニホームは「洋服の青山」が協賛している。

フィニッシュで用意されたゴールテープにもしっかり「DAISO」の文字がデザインされており、X上でも気づいたファンが続々と声を上げた。

「ダイソーがスポンサーなのね」

「ダイソーの店内、全国男子駅伝のラジオ実況が流れてるww」

「ダイソーのゼッケンとかゴールテープは100円ですか？」

「DAISOがスポンサーなの広島だからなと思ってたら青山も広島だったのか」

「オオタニサンのスポンサーもして、全国男子駅伝のスポンサーもして大きくなったね、DAISO…」

「駅伝途中でダイソー行ったら店内でラジオ中継流れてて大変に落ち着かなかったw」

レースは宮城が初優勝。1区の鈴木大翔（仙台育英）が区間新記録をマークする快走を見せた。黒田は3区で23分50秒の区間5位だった。



（THE ANSWER編集部）