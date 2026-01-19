板野友美、黒タイツコーデで美脚際立つ「顔小さすぎる」「スタイル異次元」と熱視線
【モデルプレス＝2026/01/19】タレントの板野友美が1月18日、自身のInstagramを更新。ダークトーンの私服姿を披露し、注目が集まっている。
【写真】34歳元AKB「スタイル異次元」話題のタイツ美脚ショット
板野は「最近寒すぎて、タイツは60デニール以上しか履きません」とつづり、鏡越しの自撮りショットを投稿。オーバーサイズのチェックアウターを羽織り、厚底のローファーに黒いタイツを合わせた、スラリと長い脚が際立つコーディネートを公開している。
この投稿に「めっちゃ可愛い」「モノトーンのコーディネート素敵」「冬ファッション最高」「顔小さすぎる」「スタイル異次元」「無敵の存在」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
