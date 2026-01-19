榮倉奈々、美脚際立つトレーニングウェア姿で懸垂披露「すごすぎる」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/01/19】女優の榮倉奈々が1月18日、自身のInstagramを更新。トレーニングウェアに身を包み懸垂をしている様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】イケメン俳優の女優妻「すごすぎる」美脚際立つ懸垂ショット
榮倉はトレーニングウェア姿など、複数枚を投稿。黒いスウェットにタイツを合わせたオールブラックのスタイリッシュな装いで、軽々と懸垂をする様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「すごすぎる」「スタイル抜群」「憧れる」「トレーニングウェアがばっちり似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
