【モデルプレス＝2026/01/19】女優の榮倉奈々が1月18日、自身のInstagramを更新。トレーニングウェアに身を包み懸垂をしている様子を公開し、話題を呼んでいる。

◆榮倉奈々、トレーニング姿披露


榮倉はトレーニングウェア姿など、複数枚を投稿。黒いスウェットにタイツを合わせたオールブラックのスタイリッシュな装いで、軽々と懸垂をする様子を披露した。

◆榮倉奈々の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「すごすぎる」「スタイル抜群」「憧れる」「トレーニングウェアがばっちり似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】