CHiCO with HoneyWorksが3月25日、初のベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』をリリースすることが決定した。

これは1月18日に東京・Zepp DiverCityで開催された再始動後初の全国ツアーのファイナル公演にて発表されたもの。超満員の観客から大きな歓声が上がった。

ベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』は、2025年8月の再始動を機に改めてCHiCO with HoneyWorksとしての“自己紹介”を行いたいというテーマのもと制作される。これまでに発表してきた数々の楽曲の中から、シングル表題曲のみを全網羅して収録。CHiCO with HoneyWorksの歩みを凝縮した一枚は、初めて触れるリスナーにとっても最適な“自己紹介盤”となる。

加えて、先日初披露されたGom(HoneyWorks)とCHiCOによるデュエット楽曲「STAY WITH YOU(CHiCO×Gom)」に加え、新曲も収録予定だ。これまでの軌跡を振り返るだけでなく、再始動後の現在、そしてこれから先へと続くCHiCO with HoneyWorksの姿を感じさせる内容に仕上がっている。

同ベストアルバムを引っさげて、7月3日の東京・EX THEATER ROPPONGI公演を皮切りに8月23日の愛知・Zepp Nagoyaまで全9ヶ所を巡る全国ツアーの開催も決定した。同ツアーは、「できる限り細かく全国を回り、各地のファンに会いに行きたい」という想いから、数年ぶりに訪れる土地を含めて行われるもの。チケット最速先行受付は、ベストアルバムの早期予約者を対象に実施される。

以下に、ベストアルバムとツアーに関するCHiCOのコメントをお届けしたい。

「CHiCO with HoneyWorksのこれまでの軌跡をベストアルバムとしてお届けできるのが本当に嬉しいです。

共に青春の時間を過ごした甘酸っぱい楽曲も、一歩踏み出す勇気をくれる力強い楽曲も、ベストアルバムに余すことなく詰め込みました。

世界中のファンの皆さんにｉ(愛)を込めて。

夏のツアーは久しぶりに行く街がたくさんあるので今からとても楽しみです！再始動にあたって、たくさんの温かいおかえりの言葉をもらいました。次はチコハニが皆の街へ会いに行きます！

皆の青春が蘇る、そんなツアーにします。ぜひ遊びに来てくださいね！」

──CHiCO

■初のベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』

2026月3月25日(水)発売

【初回生産限定盤(2CD+BD+GOODS)】

SMCL-981〜984 ￥7,000(税込)

【通常盤(2CD)】

SMCL-985〜986 ￥3,500(税込)

予約リンク：https://cwhw.lnk.to/E8H84X ●早期予約特典

ツアー＜LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026(仮)＞CD早期予約者限定最速先行受付用シリアルナンバー

※ベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』を対象オンラインショップにて早期予約いただくと、夏の全国ツアー＜LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026(仮)＞チケット最速先行受付にお申込みいただけます。

▼対象オンラインショップ

タワーレコードオンライン / HMV&BOOKS Online / 楽天ブックス/ネオウイング / Sony Music Shop / 新星堂WonderGOOオンライン / ゲーマーズオンラインショップ / アニメイトオンラインショップ / Amazon.co.jp

詳細：https://www.chicoxxx.com/information/detail/?id=580358&artist=cwhw ●@Loppi・HMV限定グッズセット販売決定

※『i BEST -Singles Collection-』の@Loppi・HMV限定グッズセットの販売が決定。デザインは後日公開。「スライドアクリルキーホルダー」はグッズ付きセットでのみお買い求めいただけます。

※＠Loppi・HMV限定セットは、HMV&BOOKS online、ローソン店頭のLoppi端末、および全国のHMV店舗にてご購入いただけます。

▼@Loppi・HMV限定グッズセット

【初回生産限定盤】早期予約特典付(2CD+BD+GOODS)＋スライドアクリルキーホルダー

【通常盤】早期予約特典付(2CD) ＋スライドアクリルキーホルダー

購入リンク：https://www.hmv.co.jp/news/article/260115129/

■＜LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026(仮)＞

7月03日(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI

7月05日(日) 北海道・PENNY LANE24

7月18日(土) 香川・高松festhalle

7月19日(日) 福岡・福岡DRUM LOGOS

7月20日(月/祝) 大阪・Zepp Osaka Bayside

8月01日(土) 宮城・仙台Rensa

8月09日(日) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

8月22日(土) 石川・REDSUN

8月23日(日) 愛知・Zepp Nagoya

【CD早期予約者限定最速先行受付】

受付期間：１月18日(日)20:00〜2月23日(月/祝)23:59

詳細：https://www.chicoxxx.com/information/detail/?id=580360&artist=cwhw