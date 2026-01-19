セネガルがモロッコを破りAFCONを制した

アフリカ王者を決めるアフリカネイションズカップ2025の決勝が現地時間1月18日に行われた。

開催国モロッコとセネガルの対戦は延長戦にもつれ込む接戦の末にセネガルが1-0で勝利し、2021年大会以来2度目の戴冠を成し遂げた。

互いにチャンスを作りながらも決め手を欠く展開となったなかで、終了間際に試合が大きく動く。後半アディショナルタイム2分、セネガルがコーナーキックからDFアブドゥライエ・セックがヘディングシュートをゴールへと流し込み、終了間際の劇的なゴールでセネガルがリードを奪ったかに思われたが、ここはシュートの直前の競り合いでファウルあったとして得点を認められなかった。

すると直後にモロッコもコーナーキックのチャンスを獲得。ゴール前でMFブラヒム・ディアスが倒され、オンフィールドレビューの末にPKが与えられた。この判定にセネガル側は猛抗議し、納得のいかない一部の選手やスタッフがロッカールームに引き上げてしまい試合は一時中断となった。それでもセネガルの10番FWサディオ・マネが選手をピッチに呼び戻し、およそ20分後にモロッコのPKから再開となった。

キッカーのディアスは相手の虚を突くパネンカを狙ったものの、動かずにどっしりと構えたGKエドゥアール・メンディがしっかりとキャッチ。モロッコが千載一遇のチャンスを決めきれず試合は延長戦へ突入した。

そして迎えた延長前半4分、カウンターからゴール前へとドリブルで持ち込んだセネガルのMFパプ・ゲイェが左足の強烈なシュートを決めて試合の均衡を破った。これが決勝点となり、絶体絶命のピンチを乗り越えたセネガルがモロッコを下して2021年大会以来2度目の大会制覇を成し遂げた。

英メディア「CAUGHT OFFSIDE」は「アフリカネイションズカップ決勝は大混乱に陥った」と見出しを打ちそのカオスな状況を報じている。

なお、決勝のMVPにはチームメートをピッチへと連れ戻したマネが選ばれた。21年大会では決勝戦ではPK戦でチームの優勝を決めるゴールを決めていた男が2度目のタイトル獲得。英公共放送「BBC」は「マネがセネガルの英雄だ」とその活躍を称えていた。（FOOTBALL ZONE編集部）