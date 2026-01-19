Éé½ý¸òÂå¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡Ö¿´ÇÛ¡×¡¡ËÜÅÄ·½Í¤¤âÈ¿±þ¡Äº¸ÂÀ¤â¤âÎ¢²¡¤µ¤¨¤Æµ¯¤¾å¤¬¤ì¤º
µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï1·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè20Àá¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡¢¸åÈ¾20Ê¬²á¤®¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¸µÂåÉ½MFËÜÅÄ·½Í¤¤Î¤½¤Î¾õ¶·¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ¤ÏÁ°È¾32Ê¬¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Çµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Í×½ê¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾21Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿ºÝ¡¢º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ò²¡¤µ¤¨ÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¼Ç¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þµ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡£Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ÆÆ±24Ê¬¤Ë¸òÂå¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¥½¥·¥¨¥À¤Î¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©´ÆÆÄ¤Ïµ×ÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤Ë½Å¤¯¡¢¿¼¹ï¤Ê¶ÚÆù¤ÎÂ»½ý¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤É¤ì¤¯¤é¤¤Î¥Ã¦¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Çµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬Éé½ý¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ËÜÅÄ¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¿´ÇÛ¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ïµ×ÊÝ°Ê³°¤Ë¤âÆîÌî¤éÉé½ý¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢·Ú½ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë