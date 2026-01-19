フライブルクMF鈴木唯人が豪快なボレー弾

ドイツ1部フライブルクのMF鈴木唯人が現地時間1月18日のブンデスリーガ第18節アウクスブルク戦（2-2）に途中出場し、右足のボレーシュートで今季3得点目となるゴールを挙げた。

現地メディアでは「華麗なボレーシュートを叩き込んだ」と絶賛された。

鈴木は2点ビハインドの後半11分から途中出場すると、3分後に訪れたコーナキックのチャンスでファーサイドに流れてきたボールを右足のダイレクトボレーシュートで合わせゴールネットを揺さぶった。ブンデスリーガで7試合ぶりのゴールで、今季3得点目となる。

フライブルクはその後に追いつき、2-2の引き分けで勝ち点1をもぎ取る結果に。チームに勢いをもたらした鈴木の活躍について、ドイツ紙「Badische Zeitung」は「スズキが華麗なボレーシュートを叩き込んだ」とレポート。ニュースサイト「Regio Trends」も「スズキの投入がすぐに効果を発揮。セットプレーから強烈なボレーシュートで1点を返した」とピタリとハマった鈴木の投入を絶賛していた。（FOOTBALL ZONE編集部）