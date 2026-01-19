19日（月）に放送される韓国放送チャンネルTV CHOSUNの芸能番組「朝鮮のサランクン」にリュ・シウォンと彼の妻が初めて登場する。

先に公開された映像で妻とともに現れたリュ・シウォンは普段から妻に花や手紙をよく贈るロマンチックな姿を表した。リュ・シウォンは「恋愛100日目の日に白いバラ100輪を贈った。ワイフのイメージが清純であり、真っ赤なバラよりは白いバラがよく似合っていた」と振り返った。続いて「妻の母（交際の事実を）知らない時に娘の家に来てバラを見た」とし「誰が見ても男性から贈られたバラ」と言いながら交際が知られそうになった瞬間を共有した。

リュ・シウォンは「妻は（母に）交際相手がいると話したようだ」としながらも、相手が「芸能人リュ・シウォン」という正体は隠したと当時の状況を説明した。「妻は（母に）交際相手と写真を撮っていないと言ってごまかした。『あり得ない』といったが、それでもうまく切り抜けた」と恋愛時期のエピソードを伝えた。

リュ・シウォン夫婦の結婚6年目で初めて公開されるロマンチックな日常の本放送が大きな関心を集めている。