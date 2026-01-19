〈教育実習中の女子大生が、男子高生を“誘惑”して同棲→壮絶な虐待の末に殺害…「奴隷のように扱い、暴力を振るった」韓国で起きた“最悪の事件”の中身〉から続く

テレビや新聞、SNSなどを見ていると、残酷な殺人事件や性犯罪のニュースを毎日のように目にする。凶悪犯罪者たちは、なぜ信じられないような罪を犯してしまうのか。

【衝撃写真】この記事の写真を見る（2枚）

ここでは、韓国初のプロファイラーが、過去の凶悪犯罪を振り返りながら、犯人たちの心理を分析した書籍『死体でもいいから、そばにいてほしい 悪と寂しさの心理学』（大和書房、著＝クォン・イルヨン、訳＝中川里沙）より一部を抜粋して、韓国で実際に起きた事件を紹介。

AとBという幼なじみの女性2人が、教育実習先で、ある男子生徒に出会う。しかし彼は、Bによって、虐待された末に殺されてしまう。捜査が進むと、驚愕の真実が明らかになる--。（全2回の2回目／1回目から続く）



写真はイメージ ©アフロ

◆◆◆

「男子生徒が自分を強姦しようとした」と主張したが…

現場に救急車が到着したとき、男子生徒はすでに亡くなった後だった。一生懸命勉強して大学に行くと言っていた息子がいきなり死ぬなんて、両親にとってとても信じられない状況だった。

Bは、男子生徒が自分を強姦しようとし、それから逃れるために熱湯をかけたところ、相手が倒れたと主張した。

だが警察が捜査を始めると、Bは証言を覆した。じつは強姦ではなく、暴力を振るわれそうになって抵抗し、そのせいで男子生徒が転んで死んだと話したのだ。その後もBは何度も証言を変え、矛盾のある話ばかりをくり返した。

そして捜査が進んでいくと、次々に驚くべき事実が明らかになった。Bが男子生徒を虐待するように仕向けたのは、なんとBの彼氏だったのである。

Bの彼氏は、男子生徒を大学に合格させるためには、勉強ではなく暴力を振るえ、というメッセージを送りつづけていた。彼氏はアメリカに留学中で、二人はAの紹介で交際をスタートしたという。

ところがなんと、二人が実際に会った事実はなかった。

「Bの彼氏という人物は、実在しなかった」捜査で明らかになった信じがたい事実

捜査が進むにつれて、さらに信じがたい事実が明らかになった。Bの彼氏という人物は、実在しなかったのだ。

すべてはAだった。男子生徒に学校をやめさせたのも、Bの家に住まわせながら奴隷のようにさせたのも、仮想の彼氏をつくって暴力を振るうように指示したのも。すべて、Aが仕組んだことだったのである。

捜査の結果、Bは中学生の頃に家庭の経済状態が悪くなり、その苦しい思いをAに打ち明けたことがあると判明した。そのときからAは、Bを相手にガスライティングをしはじめた。AはBに対して、私のすることはすべてあなたのためだ、と言った。

自分があなたの面倒を見るからこそ、あなたが存在している。だから、私が何を望んでいるか考えて行動するように、と言い続けて、洗脳した。そうして続いたガスライティングが、結局は男子高生を死に貶めたのだ。

被害者はガスライティングをされていることに気づいてない

このような事件が起きると、多くの人がなぜそんな事件が起きるのか、とうてい理解できないと口を揃える。命令されたからといって、なぜそんなことをするのかと。しかし、ガスライティング（誤った情報や嫌がらせによって相手を支配しようとすること）が行われる過程を見ると、被害者を単に非難することはできない。

ガスライティングには、別の問題点もある。それは、被害者自らがガスライティングをされていることに気づいてないところだ。

なぜなら、加害者は被害者が問題意識を抱いたり、現状から抜け出そうとしたりすることじたいを許容しないからだ。さらに加害者は「あの人には会わないで。あの人が言ってることは間違ってるよ」などと言うことで、人間関係を壊す。そうやって自分への依存度を高めるのだ。

私がガスライティングに注目するのも、それがきっかけで第2、第3の事件が起きるかもしれない危険性をはらんでいるためだ。

Aを裁くことはできるのか

では、Bに暴行を指示したAは、殺人教唆などで処罰できるのだろうか？

答えはノーだ。やり取りしたメッセージの中に「殺せ」などの言葉が含まれていない限り、殺人教唆で処罰はできないという判決が出た。

（クォン・イルヨン,中川 里沙／Webオリジナル（外部転載））