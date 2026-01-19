人によって異なる「がんばる」の捉え方。ジェーン・スーさんが提案する、すこやかに仕事を続けるための「がんばる」の定義とは。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

『週刊文春WOMAN創刊7周年記念号』より、ジェーン・スーさん初の仕事連載「はたらく私」第2回を抜粋し、掲載する。

◆ ◆ ◆

「頑張れる人」と「頑張れない人」が存在する？

誰かに「頑張れ」と言ってはいけないムードが世間で醸されはじめてから、ずいぶんと時が経った。私の体感で言えば、20年くらい。

なぜ、「頑張れ」と言ってはいけないのか。もう十分に頑張っている人に対し、これ以上追い込むようなことを言うのは酷だ、というのがその理由。おっしゃる通りだ。

言われたほうにしてみれば、いままでの頑張りを認めてもらえなかったショックで傷つくだろうし、「頑張れ」と言われても、どう頑張ってよいのかわからない人もいるだろう。身も心も限界寸前の状態で言われたら、立ち直れなくなってしまうかもしれない。おそらく、いまは「頑張ってるね」が適切な言葉。相手の現在を認めることが受容に繋がるというわけだ。



イラスト：kedamasugoine

一方で、私は読者やリスナーから「背中を押してください」、「活を入れてください」と頼まれることが多い。頑張れと言われたい人も、いるにはいる。

信頼関係のある相手から「頑張れ！」と言ってもらえたら、私もうれしい。背中を押して欲しいのではなく、やっていることを応援されるのがうれしい。

数年前のこと。仕事でヘロヘロになっている私に、友人のフリーアナウンサー堀井美香さんは「頑張ってるね」ではなく、「頑張れ！」と発破をかけてくれた。このご時世に、その言葉をかけても良い相手だと思ってもらえたのが心底うれしかった。私はまだ頑張れると信じてもらえたのもありがたかった。

時と場合によるが、誰かの「まだやれるよ！」がプレッシャーになる人と、そうでない人がいるのだろう。果たしてそれは、世の中が「頑張れる人」と「頑張れない人」の二種類に分かれているからだろうか。それほど単純な話でもないように思う。

人によって差がありすぎる「頑張る」の定義

さて、先日のこと。ポッドキャスト番組「となりの雑談」を一緒にやっている桜林直子さんが、Xで興味深いことをつぶやいていた。曰く、以前は「頑張る」を「外からの困難に耐え抜くこと」や「我慢すること」として捉えていたが、いまは考えが変わり、「自分の内にある力を信じて、腹の底からしっかり出し切る」内的エネルギーの発動として再定義し、「無理してやる」ではなく、「自分の内側にある力をちゃんと使う」というニュアンスで捉えていると。

私の定義も桜林さんとほぼ同じで、「普段は使わないが、もともと備わっている筋肉を増強して使う」が、頑張るという行為だ。

普段は60パーセントの出力でやれることだが、今回ばかりは80パーセントか、下手したら120パーセントの力を出さなくちゃ、という場面。面倒なので、できるだけ避けたいところではあるけれど、仕方がないなあという状態。

私にとって「頑張る」は、やりたくもない無理難題で身も心も削られる行為ではなく、元から持っている力を正しく使う行動だ。疲れるけれど、備わっている力を出すかあ、という心持ち。そもそもやりたくもないことや、向いていないことをするのを「頑張る」と私は言わない。

しかし、「頑張る」を、無理する、詰め込む、耐える、といった、自己犠牲の延長線上にある言葉だと捉えている人が、想像以上に存在するらしい。つまり「頑張る」の定義は人によって異なるということ。「頑張る」が自己犠牲の延長線上に存在する行為なら、私は絶対に頑張りたくない。こちとら、やりたくないことをやらずに済むために、日々頑張っているのだから。

ああ、そうか。「頑張らなくていいよ」という言葉が賞賛される現象に、私が違和感を持つ理由がわかった。「あなたのポテンシャルは発動しなくて良い」と言われているような気がするからだ。もしくは、「あなたにはそのポテンシャルがないでしょう」という諭し。しかし、「頑張る」が自己犠牲と同義の人にとってみれば、そりゃ「頑張らなくていいよ」と言ってもらえたら気が楽になる。

日本一有名なニートとして2000年代初頭にシェアハウスを始めた作家のphaさんは、「頑張る」をこう定義していた。

できるけれど、体力や気力を消耗することをやるのが「頑張る」。多くのことは消耗すればできるが、できるだけ消耗は避けたい。さらに、自分に適性がなく、どれだけエネルギーを使ってもうまくいかないことに関しては、それを「頑張る」とは呼ばない。「耐える」あるいは「苦行」として処理する。

わかる、わかる。phaさんにとって「頑張る」は、限られたエネルギーをどこに使うかを慎重に見極める選択なのだろう。

「頑張れない自分」を責めてしまう人へ

仕事でもプライベートでも、負荷の強い自己犠牲を「頑張る」とは定義しないほうがよい。24時間のうち8時間は睡眠や入浴などに時間が割かれ、仕事の時間は一般的に8時間とされている。つまり、「頑張る」が苦行ならば、起きている時間16時間のうち半分が苦痛な時間になってしまう。

そんなことになったら、生きること自体が困難になってしまうではないか。性格的に合わないパートナーに合わせていたら、プライベートでも我慢を強いられることになる。起きている時間はずっと苦行。この手の頑張りは無用だ。

頑張れない自分を責める人にまず勧めたいのは、「頑張る」の定義を変えること。次に、夢に向かって頑張っているほうが尊いという認識を捨てることだ。夢や、目標や、成長意欲があると、確かに褒められる。しかし、生きていく上でそれらが絶対に必要だとは、私は到底思えない。

私には夢などひとつもないけれど、困ったことは一度もない。夢がないからつまらないと思ったこともない。どうしてもやりたくないことはなにかを見極め、それをやらずに生きていくために働いてきた。それで充分だ。「やりたくないことはやらない」という強い信念だけで。

仕事が苦手な自分を責める人がいる一方で、具体的になにが苦手なのかわかっている人は少ない。人間関係？ 責任？ 期待？ やりたくないことをしているから？

仕事を丸っと毛嫌いする前に、まずはなにが苦手なのかを言語化したほうが気楽になる。なにを避ければよいかわかるからだ。

私の場合、誰かの振りつけで踊ること（もちろん比喩だ）、テレビ出演や動画配信を主戦場にすること（誰かの振り付けで踊りたくないのと、無意識に目をパチパチさせたり鼻を掻いたりする癖があるから）、コメンテーターとして世相を斬ること、女性代表のような意見を述べること、などがやりたくない仕事だ。

テレビ出演に関しては、書籍の販売促進に十分な効果があると判断した場合や、制作者との信頼関係がある時には稀に受けるようにしている。「出るのがイヤ」より「ひとりでも多くの人に本が出ていることを知ってほしい」のほうが強い場合のみオファーを受ける。かなり不遜ではあるが、それらの仕事を受けずとも食べていけるように、普段はほかの仕事を頑張っている。

「できない」の中身を仕分けていく

しかし、ここにまた新しい問題が出てくる。「私はできない」の思い込みが強いと、ほとんどのことが無理難題の苦行になってしまうのだ。

仕事ではないが、私の場合は運動がそれだった。学校で習う運動、たとえば走ることなどが苦手だったため、私のなかで運動は長いあいだ嫌いなこと、無理難題の苦行だった。できる限り避けてきた。

しかし30代に入り、友人の勧めもあって軽い気持ちで入会したボクシングジムで、私は「殴る」ならまあまあうまくできることを知った。そこから筋トレに出会い、「重いものを持ちあげる」も、不得手ではないと知った。どちらも、まごうことなき運動である。運動にもいろいろあるという、至極当然のことにようやくたどり着いたのだ。調子に乗ってヨガにも手を出したが、これは「できなくはないが、楽しくはない運動」だった。

「やりたくない」や「嫌い」のなかには、できることもある。できることのなかには、「やってみたら楽しかった」と「やれなくはないが、やりたくはない」がある。だから「苦手」や「嫌い」の箱に入っているものを、一度精査したほうがいい。自分のポテンシャルを自ら潰さないために。

そうしないと、苦労なくできることだけを選んでいくことになる。すると「楽」ではあるが「楽しい」からは遠のく。

※「楽」と「楽しい」の違いや、失敗を経て自信をつける方法など、ジェーン・スーさんの仕事術が詰まった記事全文は『週刊文春WOMAN2026創刊7周年記念号』で読むことができます。

（ジェーン・スー／週刊文春WOMAN 2026創刊7周年記念号）