ÀîÃ«³¨²»¡Ö¤É¤ó¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¶²¤ì¤ò´¶¤¸¤¿³Ú¶ÊÌÀ¤«¤¹¡¡²Î»ì¤Î¹Í»¡¤Ë¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¸«Êý¤¬¡×
¡¡¥Ð¥ó¥É¡Ö¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡£¡×¤Ê¤É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÀîÃ«³¨²»¡Ê37¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖEIGHT-JAM¡×¡ÊÆüÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»×¤ï¤º¶²¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥í¤¬ËÜµ¤¤ÇÁª¤ó¤À2025Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È10¶Ê¡×¤òÆÃ½¸¡£4°Ì¤ËÃË½÷2¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦¥è¥ë¥·¥«¤Î¡Ö¤Ø¤Ó¡×¤òµó¤²¤¿ÀîÃ«¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë²Î»ì¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢15À¤µª¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÅ·Æ°Àâ¤¬¾ï¼±¤È¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡¢¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿ÃÏÆ°Àâ¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡£¤½¤Î²Î»ì¤Ç¡¢ÀîÃ«¤Ï¡Ö¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤Ï¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë²Î¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¶ÊÌ¾¤Î¡È¤Ø¤Ó¡É¤òÃÏÆ°Àâ¿®¼Ô¤òÊá¤Þ¤¨¤ë°ÛÃ¼¿³Ìä´±¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤ÏÃÏÆ°Àâ¸¦µæ¼Ô¡£¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤ÎÅ·Å¨¤Ï¤Ø¤Ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ø¤Ó¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤Ï·Ù²üÍÑ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌÄ¤Êý¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤À¤«¤é¤Ø¤Ó¤Ï¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤ÎÉáÃÊ¤ÎÌÄ¤À¼¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¡È¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë²Î¤¦¤Î¤«¡É¤Ï¡¢ÃÏÆ°Àâ¸¦µæ¼Ô¤Î¿´¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ê¤¯ÃÇºá¤¹¤ë¡¢°ÛÃ¼¿³Ìä´±¤Î¿´¾ð¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö1¹Ô¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¹Í»¡¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀå¤ÏÆó¤Ä¡¡¤Þ¤Ö¤¿¤ÏÌ²¤é¤º¡¡¤Ü¤ä¤±¤¿¤è¤â¤®¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ø¥Ó¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÀå¤Î·Á¾õ¤ä¤Þ¤Ö¤¿¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¡Ê¥Ø¥Ó¤¬¡Ëµ¯¤¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤«¤éÆ÷¤¤¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ´¶¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¡È¤Þ¤Ö¤¿¤¬Ì²¤é¤º¡É¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¿²¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡È¥è¥ë¥·¥«¡¡¹Í»¡¡É¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤ÆÍè¤ë¡×¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê²ò¼á¤ò¤·¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤âÁ´ÉôÀµ¤·¤¯»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¤°¤é¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê¸«Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¶²¤í¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²þ¤á¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£