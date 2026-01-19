Ê¡°æ¸©¡¢´´Éô¤Ë¥»¥¯¥Ï¥éËÉ»ß¸¦½¤¡¡Á°ÃÎ»öÌäÂê¡¢°Õ¼±´õÇö¤ò²þ³×¤Ø
¡¡Ê¡°æ¸©¤Î¿ùËÜÃ£¼£Á°ÃÎ»ö¡Ê63¡Ë¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¸©¤Ï19Æü¡¢³°Éô¹Ö»Õ¤ò¾·¤¡¢´´Éô¿¦°÷¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤Î¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¿ùËÜ»á¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢´ÉÍý¿¦¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤Î´õÇö¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ¼±²þ³×¤äÉô²¼¤ÎÁêÃÌ¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÃæÂ¼ÊÝÇî¡¢ÏÉÆ¬Èþ±ûÎ¾ÉûÃÎ»ö¤äÉôÄ¹µé¿¦°÷¤é38¿Í¤¬»²²Ã¡£ÃæÂ¼ÉûÃÎ»ö¤Ï¡Ö´´Éô¿¦°÷¤Ë¤ÏÁÈ¿¥¤ÎÉ÷ÅÚ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ìò³ä¤¬¤¢¤ë¡£¿¦°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢³°Éô¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£¹Ö»Õ¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È²Ã³²¼Ô¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£