台風や大雨の時に川が氾濫しないよう地下に水を流す水路の整備が宇都宮市で行われています。１６日、水路工事の現場で見学会が行われ地元の小学生たちが地下空間を探検しました。

宇都宮市が整備を進めている地下水路・越戸川バイパスの見学会に参加したのは地元の峰小学校の３年生、およそ１００人です。

この見学会は完成後は入ることが出来ない地下の様子を実際に見学してもらい治水やバイパス工事について理解を深めてもらおうと市が開いたものです。

ヘルメットを装着した児童たちは市の職員の案内のもと地下空間へと進んでいきます。

越戸川の上流部では急激な都市化が進んだことにより豪雨のたびに発生する水害が課題となっていました。

そのため市では峰４丁目から石井町の越戸川バイパスおよそ１．６キロメートルの区間の整備を進めています。

幅は６メートル、高さは３メートルという人も通れる広さで越戸川の水位が上がると、このバイパスに水が流れ込み水量を分散させることで氾濫を防ぎます。

地下トンネルを探検する児童たちは、壁に備えられたマンホールのはしごに上ったり、壁に絵を描いたりして楽しみながら治水について学んでいました。

越戸川バイパスは２０３０年度に供用開始予定です。