元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が17日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。突然の告白に2週連続のゲスト、女優松岡茉優（30）が驚く一幕があった。

田中が「あ、私言いたいことある。報告があるって言ったじゃん。言おうと思ったんだ先週」と切り出すと、松岡は「え、ごめん。すごい緊張してきた」と反応。田中が「落ち着いて。大丈夫。結婚じゃないよ？ そんなの、この流れで言う？」と補足すると、松岡は大声で爆笑。

そんな中、田中は「えっと、ついに…モスバーガー食べました」と打ち明けた。田中は同番組内でモスバーガーを食べたいと宣言し、オススメの店舗をリスナーから募っていた。今回、田中は番組でファストフードについて「ラーメンは年2回なんだけど、ファストフード自体食べようと思ってなかったから、8年とか食べてなかったかな」と語っている。

番組公式Xには田中と松岡のツーショットが公開されている。

田中と松岡は24年7月期のフジテレビ系連続ドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」で共演。お互いを「みな実ちゃん」「茉優」と呼び合う関係で、仲を深めてきた。