足に手錠かけ“飛べない鳥”エミューを捕獲　キャリア25年の保安官も“初”の大捕物に　アメリカ・フロリダ州

アメリカ・フロリダ州の道路にエミューが現れ、大捕物が行われた。保安官がエミューの足に「手錠」をかけて確保、無事に飼い主の元へ返された。

道路を徘徊するエミューをロープで捕獲

アメリカ・フロリダ州でカメラが捉えたのは、飛べない鳥エミューの大捕物だ。

通報を受け保安官が現場に急行すると、すぐに道路を歩くエミューを発見、確保に乗り出した。

保安官は「こっちにおいで！こっちだ」と呼び寄せようとするが、確保は失敗。

追跡を続けること数分、林の中に追い詰めるとロープで捕獲した。

そして、片方の足に手錠をかけることに成功。しかし、これにエミューが抵抗した。

保安官は「そんな目で見るなよ。かむんじゃないぞ！いいな！」とエミューに言い聞かせる。

何か言いたげ？な顔のエミュー

ようやくおとなしくなったところで、保安官が「確保だ！エミューの両足に手錠をかけたぞ」と声を上げた。

エミューは何か言いたげに口を開けている。

保安官は「みんなに挨拶するんだ。もう逃げられないからな」とエミューに言い聞かせた。

25年のキャリアで初めてエミューに手錠をかけたという。

その後、エミューは“容疑”を取り下げられ飼い主の元へ返された。

（「イット！」1月16日放送より）