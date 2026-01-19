「さんふらわあ くれない」「さんふらわあ むらさき」での運航

商船三井さんふらわあは2026年1月16日、今年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の運航について発表しました。

【瀬戸内海を縦断！】これが今年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」予定です（画像）

ふだんは夜行で運航されている商船三井さんふらわあの大阪〜別府航路を、昼間に運航する特別クルーズです。同航路に就航している「さんふらわあ くれない」「さんふらわあ むらさき」で運航。昼間に瀬戸内海の絶景を堪能できるものとして、年に数回設定されています。

今年は、運航回ごとにテーマを設定するとのこと。地域やライフスタイル、日本文化体験など様々な切り口で企画を進め、毎回異なる体験ができ、何度でも楽しめるクルーズにするとしています。

運航スケジュールは、大阪発（下り）が5月17日、6月21日、9月13日、10月4日、10月25日、11月15日（いずれも日曜日）の計6日程、別府発（上り）は7月25日（土）の1日程で、合計7日程が予定されています。

下りは12時15分に大阪を出発し、別府へは翌日0時5分に到着予定です。上りは12時に別府を出発し、大阪に23時50分到着予定となっています。

瀬戸内海の多島美をはじめ、明石海峡大橋、瀬戸大橋、来島海峡大橋を間近で見ることができます。船内では音楽の生演奏や日本文化体験などのイベントが実施され、瀬戸内航路にちなんだ食事も楽しめるということです。目的地へ深夜に到着し、翌日早朝から観光に出かけるという使い方も紹介されています。

旅客運賃は2万9300円からで、各運航日の3か月前より、Webおよび電話で予約を受け付けます。