1月18日、板野友美がInstagramを更新した。

【写真】シックな冬ファッションのアップSHOTなども公開

板野は、自身のInstagramアカウントにて、「CHANELのふわふわbag 見た目もだけど、結構物入るところ実用的ですき。」「ZARAのミニスカに見えてキュロットなのすき。」「最近寒すぎて、タイツは60デニール以上しか履きません」と、この日のファッションについてコメント。

同時に、グレーのアウターにミニ丈のキュロットを合わせ、黒タイツを身に着けて美脚を披露している写真や、アップの自撮りショットを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「モノトーンの冬ファッション、素敵ですね！」「相変わらずオシャレ」「めちゃくちゃスタイルいい」「何着ても似合う」「可愛すぎます」などの反響があった。

かつてAKB48の1期生メンバーとして活躍し、現在は芸能活動やブランドのディレクターを務めるなど、活躍の幅を広げている板野。私生活では、2021年1月に高橋奎二選手（東京ヤクルトスワローズ所属）との結婚を報告し、同年10月に第1子女児の誕生を発表している。

画像出典：板野友美オフィシャルInstagramより