「フレッシュネスバーガー」が蟹クリームコロッケバーガーを発売、北海道の美味しさが詰まった期間限定メニュー

ハンバーガーチェーン『フレッシュネスバーガー』から蟹を贅沢に使った期間限定メニューが登場する。2026年1月21日より売り出されるのは、「オオズワイガニのクリームコロッケバーガー」。クリームコロッケを豪快にサンドした新メニューとは、どんな味わいなのか。

2種類のソースが用意、たっぷり蟹身も贅沢！

冬といえば蟹！ 蟹といえば北海道！

『フレッシュネスバーガー』は、北海道の蟹をふんだんに使った贅沢バーガーを発売する。

2026年1月21日発売「オオズワイガニのクリームコロッケバーガー」2種のソース

「北海道の恵みを詰め込んだ新作は、北海道で水揚げされたオオズワイガニの蟹身と北海道産生乳を使用したコクのあるベシャメル（ホワイト）ソース、北海道産小麦のパン粉で仕上げた具材感のある濃厚クリームコロッケを贅沢に2個サンド」（同社）

蟹以外の食材も北海道産にこだわり、北の大地のおいしさを閉じ込めた新バーガーとなっている。ワインとバターで炒めたという蟹は、よりリッチな味わいになっていそうだ。

こだわりの濃厚カニクリームコロッケ

「老舗洋食店では定番の旨味と酸味のバランスが絶妙な『濃厚トマトソース」』に加え、料理人が仕上げに使う焦がしバターの技法を取り入れたコク深い『ブラウンバターソース』もご用意」と同社がアピールする2種類のソースは、気分に合わせて選ぶことができる。

さらに、ソースの上にはたっぷりの蟹身がのせられており、蟹の風味を存分に楽しめる仕掛けだ。こんなにも蟹を贅沢に使ったハンバーガーは見たことがない。

サイドメニューとドリンクにも限定メニューが登場

「ローズマリー、オレガノ、タイムが入ったシーズニングと具沢山の特製タルタルを混ぜ合わせたソースを北海道産ポテトにディップして味わう限定メニュー」と同社が売り出す「ディップポテト 3種のハーブタルタル」は、熱々のポテトにソースがよく合いそうだ。

ドリンクは、「福岡県産あまおう」を使ったクラフトレモネードが発売される。

「店内でひとつひとつ丁寧にハチミツと果肉入りいちごソースに漬け込んだあまおうと、ハチミツに漬け込んだレモンスライスを合わせ、手間ひまをかけた特製の一杯です」（同社）

ぜひハンバーガーとセットで注文したい。

2026年1月21日から発売する期間限定メニュー

「オオズワイガニのクリームコロッケバーガー」は税込890円

■オオズワイガニのクリームコロッケバーガー（濃厚トマトソース・ブラウンバターソース）各890円（税込）

■オオズワイガニのクリームコロッケバーガー（左：濃厚トマトソース・右：ブラウンバターソース）各890円（税込）

■ディップポテト 3種のハーブタルタル 390円（税込）（Rサイズのみ）

※レギュラーセット・プレミアムセットに＋50円で選択可

※レギュラーセットとプレミアムセットでは選択できるドリンクが異なる

ディップポテト 3種のハーブタルタル 390円（税込）

■あまおうクラフトレモネードソーダ（ICE）/あまおうクラフトレモネード（HOT）540円（税込）

※プレミアムセットに＋100円で選択可

■あまおうクラフトレモネードソーダ（ICE）/あまおうクラフトレモネード（HOT）540円（税込）

販売期間：2026年1月21日〜2月24日

販売場所：全国のフレッシュネスバーガー店舗（球場店舗・動物園店舗除く）

※販売期間内でも地域や店舗により品切れとなる場合あり

HP：https://www.freshnessburger.co.jp/

【画像】カニクリームコロッケが2個もサンド！ 限定メニュー一覧（4枚）