形を変えてぴたりとフィット。いつでも心ほどけるリラックス時間【モグ】のクッションがAmazonに登場!
モグのクッションは、ふわふわ、ぐにょぐにょ、しっとりとした独特の触感が魅力のクッションだ。まるで雲に触れたようなやさしい感触で、抱きしめるだけで心がほぐれ、穏やかな気持ちに導いてくれる。変幻自在に形を変えるクッションが身体にむにゅっとフィットし、体との間にできるスキマを埋めながらやさしく支えてくれるため、一度使うと手放せなくなる心地よさだ。
おやすみ前のリラックスタイムはもちろん、デスクでの仕事や勉強、リビングでのくつろぎ時間など、いつでもどこでも癒しの時間をつくれる。希少な織機でつくられたオリジナル生地は、なめらかで伸縮性が高く、パウダービーズの特性を最大限に引き出す。しっとりとした肌触りで毛羽立ちにくく、吸湿速乾性にも優れているため、衛生的に使えるのも嬉しいポイントだ。
中材には非常に細かな発泡スチロール粒であるパウダービーズを採用し、流動性の高さとなめらかな触感を実現している。へたりにくい耐久性を持ち、摩擦による静電気の発生も抑えられているため、長く快適に使える。食品容器にも使われる原料を特別製法で加工しているため、ニオイが気にならないのも特徴だ。
どんな姿勢にも吸いつくようにフィットし、身体をやさしく包み込むこのクッションは、心と身体のリラックスを促す頼れる存在となってくれる。
