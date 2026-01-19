「えぐすぎる」超華麗に初ゴール→直後に衝撃のオーバーヘッド弾！英雄息子の大暴れにファン熱狂「シュートもセレブレーションも父親そっくり」
現地１月18日に開催されたオランダリーグ第19節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが、三戸舜介が所属する８位のスパルタとホームで対戦。上田はコンディション不良で欠場したなか、渡辺のボールロストからの失点や、三戸に今季４点目を許すなどし、３−４でロッテルダム・ダービーを落とした。
公式戦６試合未勝利（２分４敗）となってしまったものの、フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督の息子、シャキール・ファン・ペルシは眩い輝きを放った。
父と同じくCFを担う19歳は、62分から出場。すると、１−３で迎えた87分に華麗にヒールでトップチーム初ゴールを挙げれば、直後の88分に豪快なオーバーヘッドで一時同点となるゴールも奪ってみせた。
衝撃の２発にファンも衝撃を受けた様子だ。SNSに次のような声が続々と上がっている。
「綺世欠場試合でファン・ペルシ息子が決めたゴールえぐすぎる」
「父親譲りのスーパーゴール」
「まるで父親の現役時代を見てるかのよう」
「ファン・ペルシって感じだ笑」
「いくらなんでもファン・ペルシがすぎる」
「息子もおしゃれなんかよファン・ペルシ」
「シュートの身のこなしもセレブレーションの腕の広げ方も父親そっくりだな」
「できすぎなストーリー！ここまでは...」
フェイエノールトは終了間際の90＋３分に決勝点を浴び、勝利は逃してしまった。上田の復帰が期待される22日のヨーロッパリーグ、シュトゥルム・グラーツ戦では勝点３を積み上げられるか。オランダ代表の英雄の息子と、サムライ戦士の共闘にも注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スーパーゴール×２！ファン・ペルシ息子がとんでもない
